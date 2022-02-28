В «Кольцово» из-за тумана не могут приземлиться самолеты

Три рейса уже направили на запасной аэродром в Челябинск Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» утром, 28 февраля, из-за тумана над городом не могут приземлиться самолеты. Три рейса уже направили на запасной аэродром в Челябинск.

- Из-за сложных метеоусловий в Кольцово три рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Это рейсы DP-1339 из Сочи, N4-144 из Сочи и FV-5570 из Шарм Эль Шейха. С пассажирами работают представители авиакомпаний, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта «Кольцово».

Судя по онлайн-табло аэропорта, также задержаны рейсы на вылет в Казань, Хургаду и Сочи. Позже в «Кольцово» уточнили, что всего на прилет и вылет задержались 17 рейсов: шесть рейсов ушли на запасной аэродром в Челябинск, 11 рейсов вылетают с опозданием.

- Видимость на взлетно-посадочной полосе составляла около 50 метров. Сейчас погодные условия уже стали лучше, рейсы готовятся к вылету, аэропорт работает без ограничений, - рассказали в Instagram аэропорта.

Напомним, о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологических условиях ранее предупреждали синоптики Уральского гидрометцентра. Были объявлены НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20 часов 28 февраля.