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Общество26 февраля 2022 6:03

Смог в Нижнем Тагиле продержится до 28 февраля

На Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Предупреждение будет действовать с 20:00 25 февраля до 20:00 28 февраля

Предупреждение будет действовать с 20:00 25 февраля до 20:00 28 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Метеорологи предупредили, что Нижний Тагил и всю Свердловскую область на три дня накроет смогом. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - говорится в сообщении.

Предупреждение будет действовать с 20:00 25 февраля до 20:00 28 февраля. На это время метеорологи объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Ранее Нижний Тагил накрывало смогом 14 февраля. Синоптики тогда объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным синоптиков, смог продержался в городе до вечера 18 февраля.