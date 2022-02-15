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Общество15 февраля 2022 4:21

Нижний Тагил накрыло смогом

Он продержится до конца недели
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 18 февраля

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 18 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил вечером, 14 февраля накрыло смогом. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- На территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, смог продержится в городе до конца недели. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях будет действовать до 20 часов 18 февраля.