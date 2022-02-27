В Невьянске из питомника украли собаку по кличке Миша

Камеры на территории не установлены. Фото: сообщество ВКонтакте "Котодом Невьянск"

В Невьянске из питомника украли большую рыжую собаку по кличке Миши. Как сообщают спасатели «Котодом Невьянск», она прожила во дворе Малышева 13/1, где его подкармливали и устроили спальное место под балконом. 23 февраля зоозащитникам передали, что пса «хотят уничтожить», после чего они срочно его забрали к себе.

Сотрудники опубликовали пост у себя в сообществе ВКонтакте, в котором Миша ищет людей, готовых его взять к себе. После этого в «Котодом» начали поступать требования от старых «хозяев» собаки с просьбой вернуть ее «домой».

- Сегодня проникли на частную территорию, вскрыли двери и выкрали собаку. Прихватили даже поводок. Данным делом занимается полиция и администрация. Мы не пустим эту ситуацию на самотек, - рассказали зоозащитники.

Они также отметили, что камеры на территории не установлены из-за нехватки денег.