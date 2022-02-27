На место приезжали сотрудники спецслужб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центр» поступило анонимное письмо о минировании. Как сообщают представители центра изданию «КП-Екатеринбургу», на место для проверки приезжали сотрудники спецслужб.

Во время розыскных мероприятий ничего опасного в здании не было обнаружено, эвакуация сотрудников также не потребовалась.

Ранее мы писали, что в Ельцин Центре в Екатеринбурге посреди дня внезапно сработал сигнал об эвакуации из-за чего посетители направились к выходу. Однако, как выяснилось впоследствии, ничего угрожающего опасности в здании не случилось.