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Общество27 февраля 2022 14:33

В «Ельцин Центр» поступило анонимное письмо о минировании

На место приезжали сотрудники спецслужб
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На место приезжали сотрудники спецслужб.

На место приезжали сотрудники спецслужб.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Ельцин Центр» поступило анонимное письмо о минировании. Как сообщают представители центра изданию «КП-Екатеринбургу», на место для проверки приезжали сотрудники спецслужб.

Во время розыскных мероприятий ничего опасного в здании не было обнаружено, эвакуация сотрудников также не потребовалась.

Ранее мы писали, что в Ельцин Центре в Екатеринбурге посреди дня внезапно сработал сигнал об эвакуации из-за чего посетители направились к выходу. Однако, как выяснилось впоследствии, ничего угрожающего опасности в здании не случилось.