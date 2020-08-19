В Ельцин Центре по ошибке объявили эвакуацию

Тревога оказалась ложной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня, 19 августа, в Ельцин Центре в Екатеринбурге посреди дня внезапно сработал сигнал об эвакуации из-за чего посетители направились к выходу. Однако, как выяснилось впоследствии, ничего угрожающего опасности в здании не случилось.
- Ложная тревога, администратор случайно нажал кнопку оповещения об экстренной эвакуации, - пояснили в Ельцин Центре.
Тревоге быстро был дан отбой и Ельцин Центр продолжил свою работу. Добавим, что из-за пандемии он был закрыт для посетителей четыре месяца. Вновь открыл свои двери Ельцин Центр 1 августа.