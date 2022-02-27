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Общество27 февраля 2022 7:48

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Будапешт

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты по месту покупки
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» отменили рейсы U6 7229/7230 Екатеринбург - Будапешт – Екатеринбург, которые должны были улететь 27 февраля. Как сообщает авиакомпания в своем ТГ-канале, самолет, следующий по маршруту Жуковский – Будапешт, отправится без пассажиров только с целью осуществления вывозного рейса U6 806 из столицы Венгрии.

Рейс U6 1897 Жуковский - Фуншал 27 февраля состоится на таких же условиях с целью вывозного рейса U6 1898 с острова Мадейра.

Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты по месту их приобретения.

Ранее мы писали, что из-за ситуации на Украине, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге было отменено несколько рейсов. Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 февраля сообщила о том, что их самолеты не полетят по маршрутам, проходящим через территории, граничащие с Украиной.