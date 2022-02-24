В аэропорту Екатеринбурга отменены все рейсы в Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь

В аэропорту уточнили, что также не состоялись вылеты рейсов в Краснодар и Сочи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ситуации на Украине, в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге было отменено несколько рейсов. Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» 24 февраля сообщила о том, что их самолеты не полетят по маршрутам, проходящим через территории, граничащие с Украиной.

- В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля 2022 года, - сообщают в авиакомпании.

В аэропорту «Кольцово» тем временем поспешили уточнить, что в четверг было отменено два рейса.

- Рейсы U6-209 в Краснодар и N4-141 в Сочи отменены, - уточняют в пресс-службе аэропорта. - С пассажирами работают представители авиакомпаний.

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