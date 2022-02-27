В уральской глубинке вспыхнул пол частного дома

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Бараба Артинского городского округа вспыхнул пол частного дома. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел накануне в 20:30 на улице Юбилейная.

- На площади одного квадратного метра поврежден пол веранды, - рассказали спасатели.

На место оперативно приехали две пожарные машины и семь человек личного состава. Сотрудники потушили огонь в 20:35, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:00. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на трассе Пермь-Екатеринбург загорелась фура. Огонь охватил кабину грузовика MAN. Инцидент произошел поздно вечером 25 февраля на 329 километре трассы. В пожаре сгорело шесть квадратных метров кабины фуры. Спасатели смогли потушить огонь за две минуты.