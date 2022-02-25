В Нижнем Тагиле вспыхнула квартира в малоэтажном доме

На место оперативно приехали три пожарных машины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в квартире на первом этаже жилого дома вспыхнула квартира. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 25 февраля в 20:41 на улице Газетная.

- На площади одного квадратного метра повреждено домашнее имущество в квартире расположенной на 1-ом этаже муниципального 4-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарных машины и семь человек личного состава. Спасатели потушили пламя за 10 минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге ночью, 25 февраля, на улице Хрустальногорская произошел пожар в 11-этажном доме. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. Огонь повредил домашнее имущество жильцов на площади два квадратных метра. Потушить его удалось пожарным за пять минут.