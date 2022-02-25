В Верх-Исетском районе пожар произошел в 11-этажном доме

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге ночью, 25 февраля, на улице Хрустальногорская произошел пожар в 11-этажном доме. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.
- В 00:24 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь повредил домашнее имущество жильцов на площади два квадратных метра. Потушить его удалось пожарным за пять минут.
Напомним, 24 февраля, днем спасатели потушили пожар в нижнетагильской многоэтажке на Октябрьском проспекте. На площади два квадратных метра горел мусор в мусоросборнике на первом этаже. На место оперативно прибыли три единицы техники и семь человек личного состава. Пожарные потушили огонь за две минуты.
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