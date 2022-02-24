На место оперативно прибыли три единицы техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В нижнетагильской многоэтажке потушили пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 24 февраля в 16:40 на Октябрьском проспекте.

- На площади двух квадратных метров горел мусор в мусоросборнике на 1-ом этаже муниципального 9-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно прибыли три единицы техники и семь человек личного состава. Огнеборцы локализировали и ликвидировали огонь за две минуты. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в доме на улице Расточная в Екатеринбурге загорелась домашнее имущество квартиры на четвертом этаже малоэтажного дома. По данным МЧС, в пожаре пострадали люди.