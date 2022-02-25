Свердловские биатлонистки получат орден от президента за серебряные медали в Пекине

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о госнаградах

Две свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич получат орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за завоеванные в составе эстафетной четверки серебряные медали на олимпиаде в Пекине. Президент России Владимир Путин уже подписал указ о госнаградах.

Ранее стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 25 февраля, встретился с уральскими призерами Олимпийских игр. Глава региона наградил Ирину Казакевич и Светлану Миронову, завоевавших серебряные медали в женской эстафете, знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Также он отметил работу тренера спортсменок Михаила Шашилова. Евгений Куйвашев вручил ему знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» и денежный сертификат на 2,5 миллиона рублей.