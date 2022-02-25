Евгений Куйвашев встретился с уральскими призерами Олимпийских игр

Встреча прошла в резиденции губернатора Фото: департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу, 25 февраля, встретился с уральскими призерами Олимпийских игр. Глава региона наградил Ирину Казакевич и Светлану Миронову, завоевавших серебряные медали в женской эстафете, знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Также он отметил работу тренера спортсменок Михаила Шашилова. Евгений Куйвашев вручил ему знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» и денежный сертификат на 2,5 миллиона рублей.

- Конечно, за победой каждого спортсмена всегда стоит опытный, ответственный, мудрый наставник. Выражаю искреннюю благодарность вам, Михаил Викторович. Вы заложили прочную основу для успешного выступления наших спортсменок, - рассказал Евгений Куйвашев.

Денежный сертификат также глава региона вручил и спортсменкам, а Ирина Казакевич еще получила и ключи от квартиры. Теперь девушка сможет переехать из общежития училища олимпийского резерва.