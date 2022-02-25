Обманутые дольщики ЖК «Да Винчи» получат свои квартиры в сентябре

ЖК «Да Винчи» планировали сдать в 2018 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обманутые дольщики ЖК «Да Винчи» получать свои квартиры в сентябре. Как сообщил на выездном заседании координационной комиссии первый зампредседателя комиссии, депутат Госдумы Сергей Бидонько, строительство долгостроя завершится в начале осени 2022 года.

Работами занимается СК «Интег». Эта компания оказалась единственным участником закупки объявленной Фондом защиты прав участников долевого строительства Свердловской области.

По словам руководителя подрядной организации Олега Качусова, здание готово на 80%. На данный момент строители занимаются инженерными сетями и электромонтажом, помимо этого в ЖК необходимо будет переделать фасад.

ЖК «Да Винчи» планировали сдать в 2018 году, однако в итоге в конце 2019 года, когда стройка была практически завершена, работы встали. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, сейчас на то, чтобы достроить здание, компания СК «Интег» потратит 122 миллиона рублей.