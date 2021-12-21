Строительством ЖК «Да Винчи» займется компания СК «Интег»

ЖК «Да Винчи» планировали сдать в 2018 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительством долгостроя ЖК «Да Винчи» займется СК «Интег». Эта компания оказалась единственным участником закупки объявленной Фондом защиты прав участников долевого строительства Свердловской области.

Несмотря на то, что сам конкурс из-за отсутствия других участников признан несостоявшимся, с фирмой заключат договор, так как документы признаны соответствующими.

ЖК «Да Винчи» планировали сдать в 2018 году, однако в итоге в конце 2019 года, когда стройка была практически завершена, работы встали. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, сейчас на то, чтобы достроить здание, компания СК «Интег» потратит 122 миллиона рублей.

Отметим, что СК «Интег» сейчас занимается строительством Дворца дзюдо, который станет одним из объектов Универсиады-2023.