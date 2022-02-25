Донецкие студенты УрФУ переведены на дистант

Сейчас в ДНР проходит специальная операция России. Фото: Дмитрий СТЕШИН

УрФУ перевел на дистант студентов из Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Еще несколько человек находятся в Екатеринбурге на очном обучении.

- 60 наших студентов из Донецка и области учатся сейчас дистанционно. С 29 магистрантами института экономики и управления, как и 31 студентом института радиоэлектроники и информационных технологий есть связь, - отметили в УрФУ.

Напомним, что власти Свердловской области объявили о готовности принять беженцев Донбасса. Кроме этого с Урала была отправлена гуманитарная помощь.

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