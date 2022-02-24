В Нижнем Тагиле эвакуировали детский сад из-за коробки с объявлениями

Местные жители заметили бесхозный предмет. Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из-за подозрительной коробки эвакуировали детский сад в районе Тагилстроя. Как сообщает городской Центр защиты населения и территории, инцидент произошел утром 24 февраля.

Местные жители заметили бесхозный предмет возле входа в детский сад и сразу же сообщили об этом в полицию и муниципальный центр.

- Когда воспитанников эвакуировали, саперы вскрыли коробку - в ней оказались объявления! – рассказали в ведомстве.

На улицу вывели воспитателей и малышей. . Фото: Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумки. Об остановленном общественном транспорте на остановке Площадь 1 пятилетки рассказали очевидцы. На место выезжали пожарные.