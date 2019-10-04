СЕГОДНЯ 20:10 2019-10-04T20:10:39+03:00

В Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумки. Об остановленном общественном транспорте на остановке Площадь 1 пятилетки рассказали очевидцы. На место выезжали пожарные.

- Была обнаружена бесхозная сумка. Действительно на место выезжали пожарные. Ничего подозрительного не нашли, движение трамваев должно быть восстановлено, - рассказали в МЧС.

Трамваи не могли продолжить движение больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU