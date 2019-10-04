В Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумки
На место выезжали пожарные
В Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на Уралмаше трамваи встали из-за бесхозной сумки. Об остановленном общественном транспорте на остановке Площадь 1 пятилетки рассказали очевидцы. На место выезжали пожарные.
- Была обнаружена бесхозная сумка. Действительно на место выезжали пожарные. Ничего подозрительного не нашли, движение трамваев должно быть восстановлено, - рассказали в МЧС.
Трамваи не могли продолжить движение больше часа.
ИСТОЧНИК KP.RU