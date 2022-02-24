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Общество24 февраля 2022 16:29

Евгений Куйвашев проверил строительство третьего пускового комплекса ЕКАДа

Движение запустится уже в 2022 году
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На сегодняшний строители занимаются укладкой земляного полотна.

На сегодняшний строители занимаются укладкой земляного полотна.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил этапы строительства третьего пускового комплекса ЕКАДа. Как сообщает региональное Правительство, по окончанию работ дорожное кольцо возле города замкнется и благоприятно повлияет на экологичную обстановку в Екатеринбурге.

По словам главы региона, движение по ЕКАДу в специальном режиме запустится уже в 2022 году. Еще год уйдет на оснащение дороги знаками и электричеством.

- От Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро. Поэтому я совершенно точно говорю, наше дорожное строительство мы не останавливали, - добавил Евгений Куйвашев.

На сегодняшний строители занимаются укладкой земляного полотна, установкой водопропускных труб и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.