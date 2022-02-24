Экс-председатель облдумы Николай Воронин получил звание «Почетный гражданин Свердловской области»

Мужчина возглавляет Уральский институт регионального законодательства. Фото: Правительство Свердловской области

Директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин получил звание «Почетный гражданин Свердловской области». Как сообщает региональное Правительство, эту награду мужчине лично вручил губернатор Евгений Куйвашев.

По словам главы среднего Урал, он очень уважает Николая Воронина за его патриотизм к родному краю, профессионализм и большой вклад в институт регионального законодательства.

- Я 49 лет трудился на благо Свердловской области и делал так, чтобы ко мне не было замечаний. Я хочу сказать, что я всегда готов выполнить любое ваше, Евгений Владимирович, поручение и задание, - рассказал директор.

Напомним, что глава региона Евгений Куйвашев вручил свердловчанам государственные награды, награды Президента России и знаки отличия Свердловской области. Среди награжденных - работники промышленных предприятий, спортсмены и многие другие.