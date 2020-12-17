Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам награды Президента России и знаки отличия Свердловской области

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Глава региона Евгений Куйвашев вручил свердловчанам государственные награды, награды Президента России и знаки отличия Свердловской области. Среди награжденных - работники промышленных предприятий, спортсмены, деятели сферы культуры, а также представители исполнительных органов власти региона.

- Эти награды - оценка вашего многолетнего труда, опыта, профессионализма, большого личного вклада в развитие региона, повышение качества жизни уральцев, - сказал губернатор.

Всего награды получили 30 человек. Так, например, высокими государственными наградами и почетными званиями награждены работники компании ЕВРАЗ-НТМК, Машиностроительного завода имени М.И. Калинина и Уральского завода транспортного машиностроения. Среди награжденных десять человек – сотрудники Первоуральского новотрубного завода.

По словам губернатора, в этом году отмечены высокими наградами уже 137 жителей Свердловской области.