В Екатеринбурге несколько дней ищут пропавшего мужчину в очках

В день пропажи уралец был одет в кепку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге несколько дней ищут пропавшего Рябухина Антона Александровича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», мужчина пропал 20 февраля 2022 года.

В день пропажи уралец был одет в кепку, синие джинсы, черную кожаную куртку и ботинки черного цвета. Он вышел из дома и не вернулся.

Особые приметы:

Рост: 160 сантиметров

Цвет глаз: голубой

Цвет волос: светло-русый

Телосложение: худощавое

При себе у екатеринбуржца был рюкзак. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

При себе у екатеринбуржца был рюкзак.

Всем, кому что-либо известно о место нахождении Рябухина Антона Александровича, огромная просьба звонить инфоргу Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.

Напомним, что в Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Потапьевой Марии. Девочка пропала в Октябрьском районе города в субботу, 19 февраля. Трое суток о ее местонахождении ничего не было известно