В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней девочки

Пропавшего подростка искали полицейские и волонтеры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Потапьевой Марии. Девочка пропала в Октябрьском районе города в субботу, 19 февраля. Трое суток о ее местонахождении ничего не было известно. Ее поисками занимались волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.
- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – сообщили в ПСО «Прорыв».
Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 24-летнего парня. Рахимов Денис пропал еще 20 января. На момент пропажи он был одет в куртку темно-синего цвета, такого же цвета шапку с помпоном, джинсы и ботинки черного цвета.
Если вы знаете, где может находиться Денис, сообщите об этом в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.
Фото: ПСО Прорыв