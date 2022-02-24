В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней девочки

Пропавшего подростка искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 15-летней Потапьевой Марии. Девочка пропала в Октябрьском районе города в субботу, 19 февраля. Трое суток о ее местонахождении ничего не было известно. Ее поисками занимались волонтеры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.

- Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! – сообщили в ПСО «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 24-летнего парня. Рахимов Денис пропал еще 20 января. На момент пропажи он был одет в куртку темно-синего цвета, такого же цвета шапку с помпоном, джинсы и ботинки черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Денис, сообщите об этом в полицию или по телефонам, указанным в ориентировке.