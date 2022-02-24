Конкурсантам в том числе предложат задание на тему концепции развития лицея Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли вакансию директора в «Губернаторский лицей», который откроется в 2023 году. Претендентами смогут стать только те, кто имеет опыт работы в качестве директора или заместителя директора образовательной организации не менее трех лет.

- Помимо представления документов, подтверждающих профессиональные навыки, соискатели должны написать эссе на тему «Что я могу сделать для «Губернаторского лицея»?», - рассказали в департаменте инфорполитики. - 3 марта конкурсантам предложат задание на тему концепции развития лицея и 10 марта состоится пленарное заседание, где претенденты выступят с защитным словом и презентацией своих работ.

Предпоследним испытанием станет деловая игра во время которой жюри оценит лидерские компетенции претендентов. Завершающим этапом станет интервью с каждым из кандидатов.

По итогам конкурса жюри выберет трех финалистов, из которых затем определят человека на должность директора.

Напомним, Свердловская область получила первый транш инфраструктурного бюджетного кредита - 310 миллионов из федерального бюджета. Власти региона решили потратить их на строительство «Губернаторского лицея».