На строительство Губернаторского лицея в Екатеринбурге потратят кредитные деньги

Площадь масштабного объекта, по замыслу разработчиков, составит свыше 28 тысяч квадратных метров. Фото: «Форум-групп»

Свердловская область получила первый транш инфраструктурного бюджетного кредита - 310 миллионов из федерального бюджета. Власти региона решили потратить их на строительство Губернаторского лицея.

- Мы выбирали проекты, которые были необходимы для развития инфраструктуры активно застраиваемых территорий. В результате мы защитили 12 проектов. Самый финансово емкий проект - это Губернаторский лицей в Солнечном. Это учебное учреждение олицетворяет собой новый подход в системе образования, школа будущего, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Инфраструктурный кредит - это действенный инструмент для реализации масштабных проектов. Его размер составляет почти 12 миллиардов рублей. Он предоставляется по ставке 3 % годовых на срок не менее 15 лет.

Деньги в течение нескольких лет будут направлены на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры региона. Экономический эффект, который ожидается от реализации проектов, покроет полную стоимость кредита.

Как сообщил Сергей Швиндт, ожидается, что в ближайшее время федеральное правительство выделит еще один транш. Свердловская область уже готовит перечень проектов, которые войдут в заявку региона. Среди них продолжение строительства улицы Татищева для развития района ВИЗ-правобережный, два детских сада в микрорайонах Изумрудный Бор и Солнечный и сети водоснабжения и водоотведения в перспективном районе Истокский. Если региону удастся защитить все предложения, сумма кредита составит 10-15 миллиардов рублей.

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