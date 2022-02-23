По данным исследований hh.ru, 6 800 мужчин ищут вакансию водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале назвали самые популярные профессии среди мужчин. Самой популярной у свердловчан в 2022 году стала профессия водителя. Об этом рассказали эксперты сервиса Headhunter.

- 6 800 мужчин Среднего Урала сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 55 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Headhunter.

Второе место заняла профессия менеджера по продажам. В нашем регионе открыто 5 400 рублей резюме с этой профессией. Средняя зарплата, на которую рассчитывают кандидаты – 54 600 рублей.

А вот на третьем месте находится профессия программиста – 2 600 мужских резюме. В среднем они хотели бы зарабатывать 105 тысяч рублей.

Также в топ-10 вошли профессия курьера (2 300 резюме), инженера-конструктора (2 200 резюме), упаковщика (2 100 резюме), продавца (1 900 резюме), сервисного инженера/механика (1 800 резюме), руководителя проектов (1 700 резюме) и руководителя отдела продаж (1 500 резюме).

Реже всего мужчины из Свердловской области сегодня интересуются такими профессиями, как воспитатель, зоотехник, заведующий аптекой, мастер ногтевого сервиса и косметолог.

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