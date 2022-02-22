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Общество22 февраля 2022 15:15

В Екатеринбурге может появиться единый центр эвакуации машин

Над его созданием трудятся специалисты минтранса, а также регионального ГУ МВД
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По замыслу вся информация о нарушениях будет поступать в единый центр, откуда позже будет происходить распределение

По замыслу вся информация о нарушениях будет поступать в единый центр, откуда позже будет происходить распределение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться центр автоматического управления эвакуацией автомобилей. Над его созданием трудятся специалисты минтранса, а также регионального ГУ МВД. Проект уже создан в рамках сотрудничества двух этих ведомств, соглашение было подписано 24 января.

- По замыслу вся информация о нарушениях будет поступать в единый центр, откуда позже будет происходить распределение. В центре будет работать диспетчер, который и займется отправкой машин для эвакуации, - рассказал во время отчетного выступления глава полиции Екатеринбурга Игорь Озеров.

Кстати, сейчас работа по эвакуации проводится совместно с мэрией города. Ранее Игорь Озеров сообщил о том, что в городе не хватает почти тысячи сотрудников УМВД. Это почти 20% от всего численного состава городской полиции.