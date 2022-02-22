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Общество22 февраля 2022 12:15

В конце февраля в Свердловскую область поступит новая партия вакцины «Спутник M»

На сколько именно доз она будет рассчитана, пока неизвестно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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По результатам опроса порядка 20-25% родителей согласны на то, чтобы их детей привили от COVID-19

По результатам опроса порядка 20-25% родителей согласны на то, чтобы их детей привили от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новую партия вакцины от коронавируса для несовершеннолетних «Спутник M» прибудет в Свердловскую область в конце февраля. По результатам опроса порядка 20-25% родителей согласны на то, чтобы их детей привили от COVID-19.

- В первую очередь вакцина будет применима для тех, кто уже сегодня дал свое согласие на прививку. За два дня мы получили порядка 12 тысяч запросов от представителей детей, и в первую очередь мы будем обслуживать именно эти обращения, - рассказал на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Сколько именно доз вакцины поступит в регион, пока не уточняется. Ранее стало известно, что в Свердловской области в ближайшее время власти не планируют вводить новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

- Существующий объем ограничительных мер мы считаем вполне достаточным, - заявил Павел Креков на брифинге.