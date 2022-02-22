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Здоровье22 февраля 2022 12:00

В Свердловской области не будут усиливать ограничительные меры

Об этом сообщил зам губернатора Павел Креков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Нынешних мер вполне достаточно, говорят власти

Нынешних мер вполне достаточно, говорят власти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ближайшее время власти не планируют вводить новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Существующий объем ограничительных мер мы считаем вполне достаточным, - заявил Павел Креков на брифинге.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, ситуация с коронавирусом в регионе удалось стабилизировать при достаточно высоких цифрах. Сейчас каждый день в области коронавирус диагностируют примерно у 3,5 тысячи человек. При этом, большая часть заболевших лечатся дома, а смертность от ковида удалось снизить до 8-10 человек в сутки.

Также, по словам Павла Крекова, удалось разгрузить службы «03» и «122», куда теперь можно дозвониться на несколько секунд. Это связано со снижением заболеваемости, а также с проведенной технической работой.