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Здоровье22 февраля 2022 12:07

В Свердловской области от COVID-19 привито 62% населения

Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В Свердловской области ждут новых партий вакцины от коронавируса

В Свердловской области ждут новых партий вакцины от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от коронавируса привито 62% населения. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- В общем, на сегодняшний день в Свердловской области привито порядка 62% населения, - заявил зам губернатора.

Креков уточнил, что в регионе нет серьезного роста заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Среди болеющих детей нет тяжелых случаев.

Отметим, что власти региона не намерены усиливать ограничительные меры, так как ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.