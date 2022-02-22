В Свердловской области от COVID-19 привито 62% населения

В Свердловской области ждут новых партий вакцины от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от коронавируса привито 62% населения. Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

- В общем, на сегодняшний день в Свердловской области привито порядка 62% населения, - заявил зам губернатора.

Креков уточнил, что в регионе нет серьезного роста заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Среди болеющих детей нет тяжелых случаев.

Отметим, что власти региона не намерены усиливать ограничительные меры, так как ситуацию с COVID-19 удалось стабилизировать.