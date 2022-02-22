Водитель иномарки не пострадал Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге возле ТЦ «Радуга парк» перевернулся Ford Focus. Лежащий на Репина на крыше автомобиль сняли на видео. Кадры с места ДТП опубликовали в группе ВКонтакте «Екатеринбург-Серов (Online)».

- Нормально фокусник смог, - говорит на видео автор видео.

Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал на большой скорости и предполагают, что водитель не справился с управлением.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД, в ДТП никто не пострадал.

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре два автомобиля Lada не поделили дорогу, из-за чего один из них перевернулся на крышу. На водителя, нарушившего правила, составили административный протокол. Обошлось без пострадавших.

К ЧИТАТЕЛЮ

Есть новость? Пиши на наш WhatsApp: 8912 050 91 07