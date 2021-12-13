В Нижнем Тагиле водитель Лады съехал с дороги и перевернулся

Люди не пострадали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 13 декабря в 16:10 водитель Лады съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает «КП-Екатеринбург» Госавтоинспекция Свердловской области, мужчина остался цел.

На улице Алтайской, 19А водитель Лады Гранта не пропустил другую Ладу, в результате чего пострадавшая машина съехала с дороги и опрокинулась на крышу.

- Люди не пострадали, автомобиль Лада получил механические повреждения, - уточнили в региональной ГИБДД.

Автомобиль Лада получил механические повреждения. Фото: паблик ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол в отношении водителя Лады Гранта и провели замеры на месте ДТП.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса № 16 «УВЗ - улица Калинина». 47-летний водитель общественного транспорта сбил 72-летнего пенсионера. Сейчас сотрудник ГИБДД проводят расследование и устанавливают причину аварии.