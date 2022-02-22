В Екатеринбурге сгорела котельная на Испытателей

Во время пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Испытателей вечером, 21 февраля, загорелось старое здание котельной.

- Повреждены кровля и имущество складского помещения, — уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области.

В МЧС поступило обращение о пожаре в 21:13. Уже через 17 минут на место прибыли пожарные. Котельную тушили 4 единицы техники и 19 человек личного состава МЧС. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.

Напомним, что на прошлой неделе в Камышлове сгорело здание станции скорой помощи 1904 года постройки. Персонал направили работать в хирургическое отделение, поэтому работа станции во время и после ЧП не прекращалась.