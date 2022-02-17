В Камышлове сгорело отделение скорой помощи

Временно станцию скорой медицинской помощи разместили в хирургическом отделении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове в 5 часов утра, 17 февраля, вспыхнул пожар в отделении скорой медицинской помощи. Это отдельно стоящее здание 1904 года постройки.

- Площадь пожара – 16 квадратных метров. Общая площадь здания -148,7 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар потушен. Диспетчерская организована на первом этаже хирургического отделения. Вызовы принимаются и обслуживаются, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

В самой больнице нашему изданию уточнили, что сотрудники станции скорой медицинской помощи работают в обычном режиме.

- Прием вызовов скорой помощи временно осуществляется по телефону 112, а также 8-34375-2-08-80. В настоящее время «Ростелекомом» ведутся работы по восстановлению телефонной связи, - рассказали в ЦРБ.