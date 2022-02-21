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Общество21 февраля 2022 20:59

Владелец ТЦ «Аида» выбрал новое название молла

Его переименуют в «Апельсин»
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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ТЦ переименуют в «Апельсин». Фото: 2ГИС

ТЦ переименуют в «Апельсин». Фото: 2ГИС

Владелец торгового центра «Аида», депутат Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу Владимир Смирнов, выбрал новое название молла. Представитель власти написал в своем Instagram, что ТЦ переименуют в «Апельсин».

Это название предложила в социальной сети ВКонтакте екатеринбурженка Наталья Мочалкина, за это она получила от депутата часы Apple Watch.

Напомним, что штаб-квартира сети креативных кластеров в Екатеринбурге получила название «Домна». Такое имя пространство получило по итогам открытого голосования. Всего предложили больше двух тысяч вариантов названий. Власти решили использовать их в инсталляции на территории кластера.