Владелец ТЦ «Аида» выбрал новое название молла

ТЦ переименуют в «Апельсин». Фото: 2ГИС

Владелец торгового центра «Аида», депутат Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому округу Владимир Смирнов, выбрал новое название молла. Представитель власти написал в своем Instagram, что ТЦ переименуют в «Апельсин».

Это название предложила в социальной сети ВКонтакте екатеринбурженка Наталья Мочалкина, за это она получила от депутата часы Apple Watch.

Напомним, что штаб-квартира сети креативных кластеров в Екатеринбурге получила название «Домна». Такое имя пространство получило по итогам открытого голосования. Всего предложили больше двух тысяч вариантов названий. Власти решили использовать их в инсталляции на территории кластера.