Сетевой креативный кластер в Екатеринбурге получил название «Домна»

Креативный кластер откроется в доме на улице Вайнера, 16. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Штаб-квартира сети креативных кластеров в Екатеринбурге получила название «Домна». Такое имя пространство получило по итогам открытого голосования. Сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Вариант «Домна» предложили четыре человека. Первой стала ученица 9 класса Софья Федорова из Нижнего Тагила. Она и получила главный приз, - рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Всего предложили больше двух тысяч вариантов названий. Власти решили использовать их в инсталляции на территории кластера.

Сама Софья Федорова, предложившая название «Домна», считает, что оно является логичным продолжением концепции «Индустриальный креатив — новое железо». Она уверена, что кластер сможет стать местом переплавки идей. За победу в конкурсе ей подарили ноутбук.

Сетевой креативный кластер откроется в доме на Вайнера, 16. Старт его созданию 20 декабря 2021 года дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот же день глава региона вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором свердловского Фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым подписали соглашение о начале создания кластера.