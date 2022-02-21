В Екатеринбурге проведут «Народное тестирование» для родителей, отправляющих своих детей в лагерь

Для заполнения будут доступны все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проведут «Народное тестирование» для родителей, которые собираются отправить своих детей в оздоровительные лагеря этим летом. Оно состоится уже 23 февраля на портале государственных услуг, его можно будет пройти с 12:00 до 18:00.

- Для заполнения будут доступны все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории. Услуга будет доступна в разделе «Семья и дети». Вся информация о проведении оздоровительной кампании и «Памятка для родителей» размещена на сайтах школ, - отметили в департаменте образования в Екатеринбурге.

Напомним, загородные лагеря будут работать снова в режиме обсерватора. На период смены никто не покидает территорию лагеря. Не проводятся массовые мероприятия между лагерями. У детей ПЦР-тесты требовать не будут, а у педагогов – будут.