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Общество21 февраля 2022 16:16

В Екатеринбурге проведут «Народное тестирование» для родителей, отправляющих своих детей в лагерь

Оно состоится уже 23 февраля на портале государственных услуг
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Для заполнения будут доступны все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории

Для заполнения будут доступны все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге проведут «Народное тестирование» для родителей, которые собираются отправить своих детей в оздоровительные лагеря этим летом. Оно состоится уже 23 февраля на портале государственных услуг, его можно будет пройти с 12:00 до 18:00.

- Для заполнения будут доступны все типы заявлений: в загородные лагеря, городские лагеря и санатории. Услуга будет доступна в разделе «Семья и дети». Вся информация о проведении оздоровительной кампании и «Памятка для родителей» размещена на сайтах школ, - отметили в департаменте образования в Екатеринбурге.

Напомним, загородные лагеря будут работать снова в режиме обсерватора. На период смены никто не покидает территорию лагеря. Не проводятся массовые мероприятия между лагерями. У детей ПЦР-тесты требовать не будут, а у педагогов – будут.