Такой процент связан с высоким качеством предварительного расследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за прошлый год суды вынесли 57 оправдательных приговоров, что составляет всего 0.003 % от общего числа рассматриваемых дел, всего же в регионе были осуждены 18 655 человек. Такой процент связан с высоким качеством предварительного расследования.

- Кстати, снижение нагрузки произошло только по уголовным делам, и то незначительное. Их количество снизилось меньше чем на 4 % и составило чуть больше 26 тысяч дел. По сравнению с 2020 годом, снизилось количество поступивших в суды дел об убийстве, - отметил во время пресс-конференции председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Кроме того, он рассказал, что за прошлый год наблюдался рост административных дел, их было рассмотрено порядка 160 тысяч, часть из них касалась нарушения антиковидных ограничений.

Всего же с начала пандемии было оштрафовано больше 70 тысяч человек на общую сумму около 180 миллионов рублей.