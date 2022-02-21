Не хотели носить маску: на Среднем Урале нарушителей антиковидных ограничений оштрафовали на 180 миллионов

Врачи напоминают, что в общественных местах нужно носить маски, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напоминания о том, что в пандемию в общественных местах нужно носить маску, звучат едва ли не каждую неделю. Об этом говорят врачи, представители власти, в конце концов те, кто сам переболел коронавирусом и знает, чем опасен COVID-19. Однако в Свердловском областном суде отмечают, что увещевания многие горожане просто не воспринимают. В связи с этим в районных судах не прекращается поток дел в отношении тех, кто отказывается носить маску, когда это необходимо или иначе нарушает антиковидные ограничения.

- Значительное количество дел об административных правонарушениях связаны с нарушением масочного режима и ограничений, установленных в связи с пандемией, - подвел итоги 2021 года Владимир Дмитриев, председатель Свердловского областного суда. - Таких дел было рассмотрено в 2021 году порядка 27 тысяч. В отношении 26 тысяч физических лиц, юридических и индивидуальных предпринимателей был назначен административный штраф. В отношении одной тысячи лиц вынесены предупреждения.

Глава областного суда отметил, что подобные дела судами рассматриваются ежедневно, несмотря на то, что о необходимости соблюдать ограничения в регионе напоминают постоянно.

- В основном протоколы составляются органами полиции и министерством общественной безопасности, - говорит Владимир Дмитриев. - Районные суды рассматривают эти дела в обычном постоянном режиме. Если говорить о цифрах штрафов, то в прошлом году было наложено штрафов на сумму около 70 миллионов рублей за нарушение ограничений.

Всего же с начала пандемии было оштрафовано больше 70 тысяч человек на общую сумму около 180 миллионов рублей.

В январе-феврале 2022 года в Свердловской области вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. В иные дни ежедневно фиксировалось больше пяти тысяч новых случаев COVID-19. В связи с этим в регионе были введены новые ограничения по коронавирусу. «КП-Екатеринбург» подробно рассказывала о них.

Во-первых, сейчас запрещено проводить зрелищные мероприятия с присутствием большого количества людей. Запрещены концерты вне специальных концертных площадок. Подросткам опять запретили посещать спортивные организации и торгово-развлекательные центры. Исключение сделано лишь для иногородних несовершеннолетних студентов. Им на входе нужно предъявить студенческий билет.

Среди прочего, кафе и рестораны опять не могут работать с 23.00 до 06.00. Разумеется, по-прежнему в людных местах обязательно надо носить маску. Подробнее с действующими ограничениями можно ознакомиться в нашем материале.

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