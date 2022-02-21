В Березовском водитель мусоровоза насмерть сбил женщину

Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

В Березовском пожилая женщина погибла, попав под колеса мусоровоза. Инцидент произошел днем на улице Академика Королева. По предварительным данным, водитель большегруза двигался задним ходом, когда произошел наезд на пешехода.

- Пожилая женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Пока неизвестно, по какой причине произошло ДТП, возможно, она попала в слепую зону. Обстоятельства случившегося будут выяснены позднее, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Екатеринбурге водитель «Газели» протаранил реанимобиль с тяжелым пациентом. Авария произошла напротив Свердловского областного суда. По данным Госавтоинспекции, скорая помощь двигалась по Фурманова в сторону Московской. На перекрестке в бок влетела «Газель», от удара скорая отлетела в пешехода и в Toyota RAV 4.