В общей сложности пострадали четыре человека. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель «Газели» протаранил реанимобиль с тяжелым пациентом. Авария произошла напротив Свердловского областного суда. По данным Госавтоинспекции, скорая помощь двигалась по Фурманова в сторону Московской. На перекрестке в бок влетела «Газель», от удара скорая отлетела в пешехода и в Toyota RAV 4.

- В результате ДТП пострадали 3 пассажира скорой медицинской помощи и один пешеход, - сообщили «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды ГИБДД города.

В пресс-службе станции медицинской помощи отметили, что пострадавшую женщину-пешехода доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

- Пациент, находящийся в автомобиле СМП, не пострадал. Была продолжена его транспортировка другой прибывшей бригадой. Сами сотрудники бригады были осмотрены и госпитализированы в больницу с целью уточнения диагноза и динамического наблюдения за состоянием, - отметили в пресс-службе СМП Екатеринбурга.

Момент столкновения попал на видео.

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