В крематории Нижнего Тагила выявили нарушения

Информация о нарушениях будет переданы в природоохранную прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор в Нижнем Тагиле совместно с прокуратурой провел проверку крематория на городском центральном кладбище и выявил нарушения. Сотрудники надзорных ведомств нагрянули туда после обращения эколога Андрея Волегова, который снял на видео цветной дым, выходящий из труб крематория, пишет TagilCity.ru.

Речь идет о нарушении санитарно-экологических норм. Проверка со стороны Роспотребнадзора и прокуратуры показала, что у ООО «Комбинат специализированных услуг» отсутствуют локальные очистные сооружения, но при этом объект подключен к системам водоснабжения и канализации. Кроме того, в ответе на запрос Андрея Волегова сообщается, что в официальном реестре санитарно-эпидемиологических заключений нет сведений о наличии проекта санитарно-защитной зоны.

Информация о нарушениях будет переданы в природоохранную прокуратуру для оценки деятельности предприятия.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле запретили работать крематорию на улице Трикотажников, на который жаловались горожане.