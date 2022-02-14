Суд запретил работать крематорию в Нижнем Тагиле, на который жаловались горожане

Суд решил, что использование здания и земли для кремации создают угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле запретили работать крематорию на улице Трикотажников, на который жаловались горожане. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Вышеуказанный земельный участок располагается в территориальной зоне П-2 – зона производственно-коммунальных объектов. При этом вид использования земельного участка - ритуальная деятельность - не предусмотрен в качестве разрешенных на нем, - говорится в сообщении.

Крематорий принадлежит ООО «Альянс». Кроме этого, у собственника здания, земельного участка и у ООО «Альянс» отсутствует проект нормативов допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны. Суд решил, что использование собственниками и ООО «Альянс» здания и земли для кремации создают угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан.

В октябре 2022 года в Сухоложском поселке в Нижнем Тагиле жители начали расклеивать листовки с призывом выступить против строительства крематория рядом с микрорайоном. В ноябре прокуратура начала проверять крематорий.

На допрос вызывали его учредителя. Он подтвердил, что в здании на улице Трикотажников, 1 стоит печь для кремации умерших, при этом представитель фирмы пообещал прекратить ее работу до окончания проверки. Однако крематорий продолжал работу. Сотрудники прокуратуры выяснили, что он находится на земельном участке, на котором не разрешена ритуальная деятельность.