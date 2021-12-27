В Нижнем Тагиле прокуратура проверила крематорий, на который жаловались жители

Крематорию запретят работать в здании на улице Трикотажников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура проверила крематорий на улице Трикотажников, на который жаловались местные жители. Сотрудники ведомства выяснили, что он находится на земельном участке, на котором не разрешена ритуальная деятельность.

Кроме этого, как у собственника здания и земельного участка, так и у ООО «Альянс» отсутствует разработанный и согласованный с уполномоченными органами проект нормативов допустимых выбросов и проект санитарно-защитной зоны. Следовательно деятельность крематория на этой территории незаконна.

- Использование земельного участка в целях эксплуатации на нем крематория в силу ст. 7 Земельного кодекса РФ является нецелевым, а также нарушающим требования ст. ст. 4, 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», - рассказали в прокуратуре. - Использование собственниками и ООО «Альянс» здания и земельного участка для кремации без разрешительной документации создают реальную угрозу причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью граждан.

Природоохранный прокурор обратился в Ленинский суд Нижнего Тагила с исковым заявлением о запрете собственнику и ООО «Альянс» использовать земельный участок и расположенное на нем нежилое здание для организации места погребения - крематория, а также осуществлять кремацию на указанном участке и в здании.

При этом прокурором поданы в суд заявления о запрете поставки газа для функционирования кремационного оборудования и о запрете совершать какие-либо действия с объектами недвижимости, в которых расположен крематорий и земельным участком.