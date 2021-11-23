В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет крематорий, который работает незаконно

Крематорий начал работу до окончания проверки надзорного ведомства Фото: Евгения ГУСЕВА

Нижнетагильская прокуратура проверяет крематорий в Сухоложском поселке, против которого протестуют местные жители. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает помощник прокурора Дзержинского района Нижнего Тагила Артур Валерьевич Штир.

После того, как в СМИ распространилась информация о незаконном работающем крематории, прокуратура вызвала на допрос его учредителя. Он подтвердил, что в здании на улице Трикотажников, 1 стоит печь для кремации умерших, при этом представитель фирмы пообещал прекратить её работу до окончания проверки.

- В тот же день мы договорились с учредителем о том, что 16 ноября мы по данному адресу приедем со специалистами для того, чтобы провести обследование земельного участка и здания. Проверим, подключена ли печь к сетям газоснабжения и может ли она эксплуатироваться для кремации тел, - рассказал Артур Штир.

В назначенный день представителя организации на месте не было, и визит пришлось перенести на другой день. Проверка продолжается, в тоже время, крематорий продолжает работу.

Для выяснения обстоятельств прокуратура вызвала к себе директора крематория, направив соответствующее извещение юридическому лицу.