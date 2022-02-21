В Свердловском областном суде рассказали о процессах по незаконным сделкам с криптовалютой

Эта монетка - лишь символ биткоина. Сама денежная единица существует лишь в мире виртуальном. В кошелек ее не положишь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловском областном суде сегодня, 21 февраля, подвели итоги работы судов Среднего Урала за 2021 год. Помимо прочего его представители рассказали, как часто служителями Фемиды рассматриваются уголовные дела связанные с оборотом криптовалюты на Урале.

- Уголовных дел, где бы предметом преступления являлась криптовалюта, у нас пока нет, - сказал Евгений Шумков, заместитель председателя Свердловского областного суда по уголовным делам. - Криптовалюта у нас встречается при незаконных сделках, связанных с оборотом наркотических средств - происходит расплата ею за наркотические средства.

Напомним, что криптовалюта это денежная система, существующая лишь в сети Интернет. Она реализуется с помощью криптографических шифров. Ее создатели уверяют, что взломать такую систему практически невозможно, а все платежи анонимны. Одна из самых знаменитых в мире криптовалют – биткоин. По данным Яндекса, его курс на 21 февраля такой – за 1 биткоин дают 3 миллиона 2 410 рублей.