В Екатеринбурге будут судить пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП

В аварии погиб водитель встречной отечественной легковушки Фото: Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить 30-летнего екатеринбуржца, устроившего смертельное ДТП 13 октября 2021 года на трассе Екатеринбург - Полевской.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, мужчина за рулем Mazda ехал со скоростью 125,2 км/час при разрешенной не более 90 км./ч, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в Lada 219000. Водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии.

Обвиняемый признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.