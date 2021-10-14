В Екатеринбурге пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Водитель отечественной легковушки погиб Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На 14 километре Полевского тракта ночью, 13 октября, произошла смертельное ДТП. Пьяный водитель на Mazda влетел во встречную Lada. Водитель отечественной легковушки - 44-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте аварии.

- Водитель автомашины Mazda 3 при движении по Полевскому тракту со стороны поселка Горный Щит в сторону города Екатеринбурга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомашиной Lada, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

По данным госавтоинпекторов, за рулем Mazda находился 33-летний житель Екатеринбурга, стаж вождения которого составляет 12 лет. Медосвидетельствование подтвердило, что за руль он сел в состоянии опьянения - 1,140 мг/л.

Ну водителя иномарки завели уголовное дело. Мужчину привлекут к ответственности за причинение смерти человеку по неосторожности в состоянии опьянения.

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