Депутат подарил екатеринбурженке Apple Watch за новое название для ТЦ «Аида»

Наталия Мочалкина предложила название для торгового центра во «ВКонтакте» Фото: instagram.com/vsmirnov96

Для ТЦ «Аида» в Екатеринбурге придумали новое название - ТРЦ «Апельсин». Женщине, предложившей его, депутат Заксобрания Свердловской области, ранее купивший здание торгового центра, подарил Apple Watch.

- Мы определились с новым названием торгово-развлекательного центра в Кировском районе. Первой этот вариант предложила Наталия Мочалкина в социальной сети «ВКонтакте». Я, как и обещал, сегодня вручил победительнице Apple Watch, - написал Владимир Смирнов на своей странице в Instagram.

Отметим, выбирали название для торгового центра среди таких, как «Авангард», «Пионерский», «Тыква» «Феникс», «Малинка», «Хурма» и других.

Напомним, ТЦ «Аида» выставляли на продажу за 1,1 миллиарда рублей. Депутат признался, что ему сделали скидку, но символическую. Он приобрел здание больше чем за миллиард рублей.

Владимир Смирнов рассказывал, что в здании торгового центра планируется открыть на первом этаже рынок по образцу «ЭкоМолл Гранат» и рынка «Омега».